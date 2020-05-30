تجدد المظاهرات بمدن أمريكية كبرى احتجاجا على مقتل رجل من أصول أفريقية
واشنطن - (د ب أ)
انتشرت مظاهرات، تتسم بالسلمية فى معظمها، في مدن كبرى في سائر أنحاء الولايات المتحدة بعد ليلة شهدت اضطرابات وأعمال شغب جماهيرية احتجاجا على وفاة جورج فلويد وهو رجل من أصل إفريقي على يد شرطي يوم الثلاثاء الماضي.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر البوابات الإخبارية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي آلاف الأشخاص في شوارع نيوآرك بولاية نيوجيرسي وفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.
كما شهدت مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، وروتشستر بولاية نيويورك احتجاجات.
ويساور السلطات القلق من تحول المظاهرات السلمية إلى انتفاضات عنيفة كما شوهد ليلة أمس الجمعة في جميع أنحاء البلاد.
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