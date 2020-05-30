أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

تجدد المظاهرات بمدن أمريكية كبرى احتجاجا على مقتل رجل من أصول أفريقية

11:01 م السبت 30 مايو 2020
تجدد المظاهرات بمدن أمريكية كبرى احتجاجا على مقتل رجل من أصول أفريقية

واشنطن - (د ب أ)

انتشرت مظاهرات، تتسم بالسلمية فى معظمها، في مدن كبرى في سائر أنحاء الولايات المتحدة بعد ليلة شهدت اضطرابات وأعمال شغب جماهيرية احتجاجا على وفاة جورج فلويد وهو رجل من أصل إفريقي على يد شرطي يوم الثلاثاء الماضي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر البوابات الإخبارية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي آلاف الأشخاص في شوارع نيوآرك بولاية نيوجيرسي وفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

كما شهدت مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، وروتشستر بولاية نيويورك احتجاجات.

ويساور السلطات القلق من تحول المظاهرات السلمية إلى انتفاضات عنيفة كما شوهد ليلة أمس الجمعة في جميع أنحاء البلاد.

جورج فلويد الولايات المتحدة الشرطة الامريكية

الخبر التالى:

أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر يختار زعيما جديدا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5958857

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365593

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة: القضاء على 19 تكفيريًا شديدي الخطورة في شمال سيناء (فيديو)