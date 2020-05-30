جنوب أفريقيا تعيد فتح 4 مطارات مع تخفيف الإغلاق الصحي
جوهانسبرج - (د ب أ)
أعلن وزير النقل في جنوب أفريقيا، فكيل مبالولا، اليوم السبت، أن بلاده ستسمح بالسفر الجوي من أربعة مطارات رئيسية اعتبارا من يوم الاثنين، مع تخفيف البلاد من تدابير الإغلاق الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وقال مبالولا خلال مؤتمر صحفي إنه سيتم السماح للرحلات المحلية المحدودة لأغراض الأعمال التجارية، ويجب على الركاب أن يطلبوا تفويضا بناء على سبب سفرهم.
وأفادت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الرحلات ستبدأ في مطاري "أو آر تامبو الدولي" ومطار "لانسيريا" في جوهانسبرج، ومن مطاري كيب تاون ودوربان، في المرحلة الأولى من الخطة.
وتقوم جنوب إفريقيا بتخفيف القواعد التي تم وضعها في أواخر آذار/مارس والتي أغلقت معظم مجالات الاقتصاد.
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