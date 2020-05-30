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الحكومة الأفغانية مستعدة للتفاوض مع طالبان

04:14 م السبت 30 مايو 2020
الحكومة الأفغانية مستعدة للتفاوض مع طالبان

سجناء من طالبان بعد الافراج عنهم من سجن باغرام شما

كابول- (أ ف ب):

اعلن مسؤول التفاوض مع متمردي طالبان عبدالله عبدالله السبت أن فريق الحكومة الافغانية مستعد لبدء مفاوضات السلام غير المسبوقة مع طالبان "في أي وقت".

وقال عبدالله في مؤتمر صحافي إن "إعلان (طالبان) وقفا لاطلاق النار وخفض العنف وتبادل السجناء مهدت الارضية لبداية جيدة" للحوار الهادف الى تحديد مستقبل أفغانستان.

لكن عبدالله الذي يترأس مجلسا مكلفا التفاوض شكلته كابول، اوضح أنه ينبغي الاتفاق على وقف جديد لاطلاق النار خلال المفاوضات.

ولم تمدد طالبان وقفا للنار استمر ثلاثة أيام خلال عيد الفطر وانتهى الثلاثاء. واستأنفت مذاك هجماتها الدامية على القوات الافغانية ولكن بدرجة اقل.

وردت كابول على إعلان المتمردين الهدنة عبر الإفراج عن 900 من سجناء طالبان.

واشترطت طالبان مبادلة خمسة آلاف سجين من المتمردين بألف عنصر من القوات الافغانية قبل البدء بحوار مع الحكومة كان مقررا في العاشر من مارس لكنه ارجىء.

وحل عبدالله ثانيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2019 وتخللتها اتهامات بالتزوير واعلن المسؤول الافغاني فوزه فيها.

وكلف ترؤس فريق التفاوض مع طالبان في إطار اتفاق يهدف الى حل خلافه مع خصمه الرئيس الافغاني اشرف غني.

واعتبر ماتين بك العضو في فريق التفاوض الحكومي أن تولي عبدالله هذه المهمة يشكل خطوة الى الأمام.

وقال لفرانس برس "اتهمنا باننا لسنا موحدين، وصرنا كذلك اليوم"، موضحا أن الفريق المفاوض يلتقي كل أسبوع.

واضاف "بسبب الأحداث الأخيرة، نتوقع ان تبدأ العملية خلال شهر يونيو".

وانطلاق هذه المفاوضات هو أحد الشروط التي تضمنها الاتفاق الذي وقع نهاية فبراير بين طالبان وواشنطن بهدف انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال أربعة عشر شهرا.

هذا المحتوى من

حركة طالبان الحكومة الأفغانية مفاوضات السلام

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