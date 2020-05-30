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لبنان يسجل 19 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 1191

04:13 م السبت 30 مايو 2020
لبنان يسجل 19 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 1191

لبنان يسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

بيروت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، السبت، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1191 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 708 .

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 7 يونيو المقبل.

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