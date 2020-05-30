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والي القضارف السودانية يتفقد آثار "الاعتداءات" الإثيوبية

12:24 ص السبت 30 مايو 2020
والي القضارف السودانية يتفقد آثار "الاعتداءات" الإثيوبية

الجيش الإثيوبي

الخرطوم - أ ش أ
ذكرت وكالة السودان للانباء "سونا" أن والي القضارف (شرق السودان) المكلف اللواء ركن نصرالدين عبدالقيوم، تفقد الآثار الناجمة عن اعتداءات المليشيات الإثيوبية المدعومة من الجيش الإثيوبي، التي جرت أمس الخميس بمنطقة بركة نورين الحدودية.
وأطلع والي القضارف على استعدادات القوات المسلحة السودانية المرابطة في المنطقة لحماية المواقع الزراعية والحدود المشتركة.
وأشاد بوطنية وبسالة القوات المرابطة، ممتدحا التفاف مواطني منطقة بركة نورين والقرى المجاورة وقطاع المزارعين والإدارة الأهلية، حول القوات المسلحة ودعمهم لها ماديا ومعنويا.
وأكد اللواء ركن نصرالدين سعي حكومة الولاية الجاد لتأمين الموسم الزراعى الحالي وفرض هيبة الدولة في كل إقليم الفشقة الحدودي.

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الجيش الإثيوبي نصرالدين عبدالقيوم السودان الخرطوم

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