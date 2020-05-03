روسيا تتسلم أكثر من 30 منظومة صواريخ "تورنادو" هذا العام

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي سيتسلم أكثر من 30 منظومة منصات إطلاق صاروخية حديثة متعددة الأغراض من طرازي "تورنادو- جي" و"تورنادو- سي".

وأفاد بيان للدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن هذه المنظومات سيتم تسليمها بحلول نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنها مخصصة لوحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية.

يُذكر أن راجمة صواريخ "تورنادو- جي"، التي تم تصميمها على قاعدة راجمة الصواريخ "جراد" تتميز بالمواصفات الفنية والتكتيكية المحسنة، التي تفوق مثيلاتها السابقة كفاءةً.

وتتضمن راجمات "تورنادو- سي" مركبة قتالية حديثة مجهزة بنظام توجيه إطلاق نار آلي وصواريخ جديدة غير موجهة، بالإضافة إلى صواريخ قابلة للتعديل ورأس شديدة الانفجار.