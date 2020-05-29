متحفا اللوفر وأورسيه يحددان موعد إعادة فتحهما وسط تخفيف إجراءات كورونا

باريس - (د ب أ):

أعلن اثنان من أهم المتاحف في باريس، اللوفر وأورسيه ، اليوم الجمعة عن موعد إعادة فتحهما، فيما تخفف فرنسا القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد تدريجيا.

وأعلنت إدارة متحف اللوفر إنه يخطط لاستقبال الزوار مرة أخرى اعتبارا من يوم الاثنين السادس من يوليو.

وقال المؤرخ الفني جان- لوك مارتينيز مدير المتحف، إن اللوفر، أحد أكثر المتاحف شعبية في العالم، يأمل أن يعود إليه الفرنسيون ثم الأوروبيون، على أن يعود بعد ذلك كل شخص آخر ، وشدد على أهمية التجارب واللقاءات الجمالية.

ومن المقرر إعادة افتتاح متحف أورسيه، وهو متحف فني به العديد من روائع المدرستين الانطباعية وما بعد الانطباعية، في 23 يونيو.

وسيتم إلزام زوار كلا المتحفين بارتداء أقنعة الوجه الواقية.