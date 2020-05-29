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ترامب يعلن وصول قوات من الحرس الوطني إلى مينيابوليس للسطيرة على الاضطرابات

05:46 م الجمعة 29 مايو 2020
ترامب يعلن وصول قوات من الحرس الوطني إلى مينيابوليس للسطيرة على الاضطرابات

دونالد ترامب

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصول قوات من لاحرس الوطني إلى مدينة مينيابوليس، للسيطرة على التظاهرات وأعمال العنف المندلعة هناك، احتجاجًا على مقتل شاب من أصل إفريقي على يد شرطي أبيض، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

واستدعى حاكم مينيسوتا الحرس الوطني، الخميس، للمساعدة في استعادة الأمن بعد احتجاجات عنيفة بسبب مقتل الرجل الذي شوهد في تسجيل مصور وهو يجاهد لالتقاط الأنفاس، بينما جثم ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

وأمر الحاكم تيم والز قوات الحرس الوطني بمساعدة الشرطة بينما يسعى مسؤولون محليون واتحاديون لتخفيف التوترات العنصرية التي أثارها اعتقال جورج فلويد (46 عاما) مساء الاثنين على نحو أفضى لوفاته.

وتم فصل رجال الشرطة الأربعة الذين شاركوا في الواقعة، ومن بينهم الضابط الذي شوهد وهو يضغط بركبته على عنق فلويد الذي كان ممدا على الأرض.

وفي إفادة صحفية صباحية، اعتذر قائد الشرطة مداريا أرادوندو لأسرة فلويد، قائلا: "أنا آسف بشدة للألم والدمار والصدمة التي تركتها وفاة السيد فلويد في نفوس أسرته وذويه ومجتمعنا".

دونالد ترامب دينة مينيابوليس لولايات المتحدة

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