مقتل سبعة من القوات الأفغانية في هجوم لحركة "طالبان" شمال البلاد

كابول - (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة باسم حاكم إقليم "باراون" الأفغاني وحيدة شهكار مقتل ما لا يقل عن سبعة من القوات الأفغانية وإصابة واحد بجروح، وذلك في هجوم شنته عناصر تابعة لحركة "طالبان" على نقطة تفتيش أمنية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت شهكار - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الخميس - إن عناصر حركة "طالبان" هاجمت نقطة التفتيش الأمنية في منطقة "سييجريد" واشتبكت مع قوات الأمن الأفغانية، مضيفة سقوط ضحايا في صفوف قوات الحركة دون الإِشارة إلى عدد محدد.

من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.