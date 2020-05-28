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الصحة البرازيلية: حصيلة وفيات كورونا في البلاد تتجاوز الـ 25 ألفا

07:22 ص الخميس 28 مايو 2020
الصحة البرازيلية: حصيلة وفيات كورونا في البلاد تتجاوز الـ 25 ألفا

أرشيفية

برازيليا - (أ ش أ):
تخطت البرازيل عتبة 25 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 1086 وفاة إضافية في الساعات ال(24) الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية.
وتشهد البرازيل، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الخميس، وهي الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية، تسارعا في وتيرة الإصابات الجديدة، وقد بلغت حصيلة وفيات كوفيد-19 على أراضيها 25 ألفا و598 حالة، والإصابات المؤكدة بالفيروس 411 ألفاً و821 إصابة، علما بأن الخبراء يعتبرون أن الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من الأعداد الفعلية للإصابات والوفيات.
وسجلت البرازيل ما يقرب من 20 ألف إصابة أمس الأربعاء، وفق ما كشف موقع "وورلد أوميترز".
ومنذ 6 أيام تسجل البرازيل يوميا أكثر من ألف وفاة بالفيروس، في حصيلة يومية تتخطى تلك المسجلة في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم من كوفيد-19 سواء، من حيث عدد الإصابات (حوالى 1,8 مليون إصابة) أو الوفيات (أكثر من 100 ألف وفاة).

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