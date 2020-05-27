فنزويلا تتفق مع الأمم المتحدة على برنامج للغذاء مقابل الذهب

(وكالات):

أعلن البنك المركزي الفنزويلي عن توصله إلى اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على شراء الأغذية والأدوية، مقابل الذهب الموجود على حسابات كاراكاس في بنك إنجلترا.

وأكد محافظ البنك المركزي الفنزويلي كاليستو أورتيغا يوم الأربعاء، أن البرنامج الأممي سيحصل على الأرصدة بشكل مباشر، لتمويل مشتريات الأغذية والأدوية والمعدات الطبية، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وكانت الحكومة الفنزويلية قد رفعت دعوى قضائية ضد بريطانيا، مطالبة بتسليمها جزء من الـ31 طنا من ذهبها الموجود في بنك إنجلترا، لكن القضية لم تحسم بعد.

وجدير بالذكر أن بريطانيا لا تعتبر الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته سلطة شرعية في فنزويلا، وتتهمه بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2018.