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واشنطن تنهي إعفاءات من عقوبات تتعلق بـ"منشآت نووية إيرانية"

10:15 م الأربعاء 27 مايو 2020
واشنطن تنهي إعفاءات من عقوبات تتعلق بـ"منشآت نووية إيرانية"

دونالد ترامب

(وكالات):

قررت الولايات المتحدة إنهاء إعفاءات من العقوبات تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة، وفق ما ذكر مسؤول أمريكي، ومصدر آخر مطلع، اليوم الأربعاء.

وأكد المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، تقريرا لصحيفة "واشنطن بوست"، ذكر أن القرار ينطبق على الإعفاءات المتعلقة بمفاعل "أراك" الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران، ونقل الوقود المستنفد خارج إيران، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وذكر المصدران أن الولايات المتحدة ستمدد إعفاء منفصلا، يسمح بالعمل في مفاعل بوشهر النووي 90 يوما.

الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية إعفاءات من عقوبات الصين روسيا

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