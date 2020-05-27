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غزة تسمح بأداء صلاة الجمعة فقط في المساجد

06:10 م الأربعاء 27 مايو 2020
غزة تسمح بأداء صلاة الجمعة فقط في المساجد

صورة ارشيفية

(وكالات):

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، الأربعاء، السماح للمواطنين بأداء صلاة الجمعة فقط في المساجد بينما يستمر منع الصلوات الأخرى جماعة حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة في تصريح نقلته وكالة الرأي الحكومية التي تتبع حركة حماس في غزة ”إنه تقرر فتح مساجد القطاع لأداء صلاة الجمعة فقط، وفق الإجراءات والضوابط المُتبعة الأسبوع الماضي للوقاية من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)“.

وسمحت وزارة الأوقاف في القطاع بأداء صلاة الجمعة الماضية وصلاة عيد الفطر ضمن إجراءات صحية وقائية تضمن التباعد ما بين المصلين وعدم المصافحة واستخدام كل مصل سجادة خاصة به، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفع الى 61 إصابة بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، جميعها لموجودين داخل مراكز الحجر الصحي الإلزامي. وأضافت أن حالة منها توفيت وهي لامرأة تبلغ من العمر 77 عاما وكانت تعاني من أمراض مزمنة.

وزارة الأوقاف قطاع غزة صلاة الجمعة

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