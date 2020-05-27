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في أول زيارة رسمية.. وزير الخارجية الأوكراني يسافر برًا إلى المجر

03:41 م الأربعاء 27 مايو 2020
في أول زيارة رسمية.. وزير الخارجية الأوكراني يسافر برًا إلى المجر

دميترو كوليبا

كييف- (د ب ا):
يُجري وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا زيارة إلى المجر برا، في أول زيارة خارجية رسمية له، وذلك بحسب ما أعلنه مكتبه، الأربعاء.
وقال مكتب كوليبا، الذي تولى منصبه منذ شهرين، إن وزير الخارجية قرر القيام بالرحلة برا بدلا من الطيران بسبب القيود المفروضة على حركة الطيران في ظل تفشي فيروس كورونا.
وجاء في بيان لمكتب كوليبا" هذه الرحلة سوف تتم بالتوافق مع إجراءات السلامة الملائمة في ظل تفشي فيروس كورونا".
ومن المقرر أن يلتقى كوليبا بنظيره المجري بيتر زيجارتو بعد غد الجمعة لمناقشة " عدد من القضايا المثيرة للجدل" التي تؤثر على العلاقات الثنائية.
ويشار إلى أن العلاقات بين أوكرانيا والمجر، العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) توترت خلال الأعوام الأخيرة بسبب الخلافات بشأن الأقلية المجرية في غرب أوكرانيا.
ويعيش نحو 150 ألف من العرقية المجرية في منطقة ترانسكاربثيان في أوكرانيا. وتعترض بودابست على عدم تعليم اللغة المجرية في المدارس الأوكرانية.
وجاء في بيان مكتب وزير الخارجية الأوكراني أن وزيري خارجية البلدين سوف يعملان على تمهيد الطريق لعقد لقاء لاحق بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

دميترو كوليبا كييف أوكرانيا

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