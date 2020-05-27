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السعودية: مقتل وإصابة 9 في تبادل لإطلاق نار بمحافظة الأمواه

10:57 ص الأربعاء 27 مايو 2020
السعودية: مقتل وإصابة 9 في تبادل لإطلاق نار بمحافظة الأمواه

الشرطة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أفادت شرطة منطقة عسير جنوب غربي السعودية، الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في تبادل لإطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، إن الجهات الأمنية باشرت صباح أمس بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه ، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية.

وأضاف أنه جرى ضبط الأسلحة المستخدمة، ويجري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

الشرطة السعودية محافظة الأمواه زيد محمد الدباش الخدمة الطبية

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