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طبيب إيطالي: كورونا يتأثر بارتفاع الحرارة ونشاطه يقل في الصيف

09:05 م الثلاثاء 26 مايو 2020
طبيب إيطالي: كورونا يتأثر بارتفاع الحرارة ونشاطه يقل في الصيف

فيروس كورونا

وكالات

يرى الطبيب الإيطالي باسكوالي ماريو باكو، إن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لكنه لا يقتله، ما يعني أنه لن يختفي كفيروس السارس، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وقال في تصريحات صحفية: "لقد رأينا في المختبر أنه من خلال رفع درجة حرارة وسائط الاستزراع بضع درجات مئوية، وبالتالي إيصالها إلى نطاق 25-30 درجة، فإن 53٪ من السلالات تقريبا لا تنجو، بينما تظهر البقية نشاطا أقل بـ12 مرة".

وأضاف أن فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بجائحة كوفيد-19، يعاني حتما من ارتفاع درجة حرارة الجو، و"من المتوقع أن يظهر الفيروس في الصيف نشاطا محدودا جدا، وعدائية متدنية، لكن نظرا لأنه يتمكن من البقاء على قيد الحياة، فمن المحتمل أن يعود للظهور مجددا مع انخفاض درجات الحرارة... باختصار، لن يختفي الفيروس تماما على غرار السارس".

فيروس كورونا كوفيد19 إيطاليا

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