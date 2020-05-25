العاصمة الألمانية تسجل ارتفاعا نسبيا في معدل عدوى كورونا

برلين - (د ب أ):

سجلت العاصمة الألمانية برلين ارتفاعا نسبيا في معدل عدوى كورونا، وطالبت ديليك كالايتسي، وزيرة الصحة في الولاية، بمراقبة دقيقة للوضع خلال الأيام المقبلة.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين أمام لجنة الصحة في برلمان الولاية، إن وصول معدل الاستنساخ الآن إلى 37ر1 ليتجاوز للمرة الثالثة مستوى 2ر1، يمكن أن يكون مؤشرا على تغير الاتجاه في حالات الإصابة الجديدة.

وطالبت الوزيرة بمتابعة ما إذا كانت مثل هذه القيم ستثبت.

كان عدد حالات كورونا المعلنة في برلين ارتفع من أول أمس السبت إلى أمس الأحد بمقدار خمس حالات فقط ليصل إلى 6641 حالة، ورأت كالايتسي أنه يجب الحذر في السرور بهذا التطور بسبب التقلبات المحتملة في أعداد الإصابات المتدنية.

وتوضح قيمة استنساخ العدوى التي يشار إليها بالرمز (آر) متوسط عدد الأشخاص الذين يمكن أن تنتقل إليهم العدوى، وترتبط هذه القيمة بحالات الإصابة في فترة تمتد من ثمانية إلى 13 يوما، وإذا استقرت هذه القيمة فوق مستوى 1 لفترة طويلة، فإن هذا يعني وجود خطر حدوث ارتفاع في أعداد الإصابات مرة أخرى.

وأفادت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ بأن قيمة استنساخ العدوى بلغت أقل من 1 بقليل في كل أنحاء ألمانيا أمس.

وتملك ولاية برلين نظاما يشبه إشارة المرور لتقييم وضع العدوى، بثلاثة مؤشرات لمعدل الاستنساخ، فإذا ارتفع المعدل فوق 2ر1 لثلاث مرات متتالية، عندئذ يظهر النظام اللون الأحمر.

وأوضحت كالايتسي أن هناك نظامين آخرين لحالات الإصابة الجديدة بالنسبة لعدد السكان، ولسعة أَسِرِّة العناية المركزة، وقالت إن لون هذين المؤشرين تحت الأصفر بصورة ملحوظة.

وذكرت كالايتسي أن ظهور اللون الأحمر لمرتين يتطلب اتخاذ تدابير، أما ظهور اللون الأصفر مرتين، فيعني أن هناك حاجة إلى إجراء بحث.