أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السعودية: الخميس المقبل سيشهد مرحلة العودة التدريجية للأوضاع الطبيعية

08:31 م الإثنين 25 مايو 2020
السعودية: الخميس المقبل سيشهد مرحلة العودة التدريجية للأوضاع الطبيعية

تسجيل 9 وفيات و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات:

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعي، إن الخميس المقبل سيشهد بدء أولى خطوات مرحلة العودة التدريجية للأوضاع الطبيعية في المملكة.

وأكد الربيعي، في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية "العربية"، أن عودة الحياة لطبيعتها تستلزم علينا جميعا تطبيق الإجراءات، مشيرا إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات منح السيطرة على وتيرة انتشار الفيروس.

وقال إنه "اعتبارا من الخميس المقبل سننتقل من مرحلة لأخرى وفق تقييم صحي دقيق ويمنحنا السرعة في تعديل المنهج ومراجعة المسار متى ما دعت الحاجة".

وأضاف: "المراحل تبدأ تدريجيا لحين العودة إلى الأوضاع الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي".

ولفت الربيعة إلى أن الوزارة وضعت تصورا للمرحلة القادمة يعتمد على مؤشرين، أولا القدرة الاستيعابية للحالات الحرجة، وثانيا سياسة التوسع في الفحوصات والوصول المبكر للمصابين في المجتمع.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 9 وفيات و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ما يرفع الحصيلة إلى 399 وفاة و74795 إصابة.

السعودية فيروس كورونا قيود كورونا

الخبر التالى:

مئات البريطانيين على الشواطيء برغم استمرار قرار الإغلاق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17967

    عدد المصابين

  • 4900

    عدد المتعافين

  • 783

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5546165

    عدد المصابين

  • 2327338

    عدد المتعافين

  • 347639

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اقتربنا من تسجيل 18 ألف إصابة.. الصحة: 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة