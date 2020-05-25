ميركل تؤيد استمرار القيود الاجتماعية حتى 6 يوليو بسبب كورونا

برلين - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت اليوم الاثنين في برلين إن المستشارة الألمانية تؤيد استمرار القيود الاجتماعية المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد حتى السادس من شهر يوليو.

وأضاف زايبرت أنه تم الغاء اجتماع كان من المقرر عقده اليوم بين مجلس وزراء الولايات ورئيس ديوان المستشارية هيلجا براون والمستشارة الألمانية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد الاجتماع يوم الأربعاء القادم.

وطبقا لمسوده المقترحات فسوف يتم الاستمرار بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بمسافه متر ونصف متر فضلا عن ارتداء الأقنعة الطبية واجراءات النظافة المعتادة كما سيتم السماح لأسرتين فقط بالتجمع في الاماكن العامة على ألا يبلغ تعداد الافراد أكثر من ١٠ أفراد.

جدير بالذكر انه قد تم السماح للمدارس ودور الرعاية باستقبال الاطفال ولكن تحت قيود التباعد وتقاسم الوقت كما تم فتح المسابح والمطاعم ولكن تحت قيود تحد من العدد وقيود التباعد والنظافة.

وكانت ولاية تورينجن التى غردت مبكرا خارج السرب قد اعلنت انها سوف تتم تخفيف اجراءات القيود الاجتماعية بدءا من منتصف يونيو طبقا لموقع دير شبيجل الالمانى.

فيما اضاءت برلين الضوء الأحمر (من إشارة المرور المجازية) بسبب تصاعد معدلات انتشار العدوى فى العاصمة الالمانية برلين، حيث أعلن السيناتور الصحي ديليك كالايسي اليوم أن نسبه انتشار العدوى ارتفعت حاليا إلى 1.37، بعد ان كانت 1.23 و1.22 في اليومين السابقين.

وقال كالايسي في الصباح في لجنة الصحة بمجلس النواب قد صرح “علينا الآن أن نراقب ما إذا كان هذا الخط الأحمر لا يزال ثابتًا" وبعدها يمكن ان نحدد ذلك في الأيام القليلة القادمة ما إذا كان هناك تغيير في الاتجاه".

يُذكر أن ألمانيا اعتمدت نظام جديد لمراقبة انتشار فروس كورونا على شكل إشارة مرور، والتي تسمح، وفقًا لتطور الوضع، بتعزيز أو إضعاف القيود المفروضة على المواطنين.