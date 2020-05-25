ماري كو أول امرأة عابرة للجنس تنتخب رئيسة للبلدية في فرنسا

باريس- (بي بي سي):

فازت امرأة عابرة للجنس بالانتخابات البلدية في فرنسا لأول مرة.

واختار المجلس المحلي في بلدة "تيلوي ليمارشيين" الواقعة شمال شرقي فرنسا ماري كو رئيسة للمجلس.

وترشحت كو البالغة من العمر 55 عاما ضمن منصة المحافظة على البيئة وبناء الاقتصاد الاجتماعي.

وقالت كو في حديث لوكالة فرانس برس إنها ليست ناشطة وتريد أن تركز على السياسات في المجالس البلدية.

وأضافت "ليس لانتخابي علاقة بكوني عابرة للجنس، بل عبر الناخبون عن اهتمامهم ببرنامجي. هذا مثير للاهتمام، حين تصبح الأشياء طبيعية لا تتعرض للاستثناء".

وعبرت وزيرة "المساواة الجنسية" في تغريدة لها على تويتر عن دعمها لرئيسة البلدية الجديدة.

وقالت في تغريدتها "التعود على رؤية العابرين جنسيا والنضال ضد الرهاب يعتمد على ممارسة المسؤوليات العامة. تهانينا لماري كو".

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وكان سكان البلدة الواقعة على الحدود البلجيكية والتي لا يتجاوز عدد سكانها 600 نسمة قد أدلوا بأصواتهم في شهر مارس، وانتخبوا جميع أعضاء المجلس البلدي من قائمة "لنقرر معا"، وكانت كو بين من اختاروا. واختار أعضاء المجلس كو رئيسة لهم.

وقالت ستيفاني نيكو ، المؤسس المشارك للرابطة الوطنية للعابرين جنسيا في فرنسا إن انتخاب كو يظهر أن "مواطنينا يزدادون تقدمية ، ويصوتون بناء على قيمة الأفراد، بغض النظر عن توههم الجنسي".