حصيلة وفيات كورونا في السويد تتجاوز 4 آلاف حالة

لندن- (أ ش أ):

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في السويد حاجز الـ4 آلاف وفاة، بحسب إحصائيات نشرتها هيئة الصحة العامة في البلاد اليوم الإثنين.

وأظهرت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة أن إجمالي الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 ارتفعت إلى 4 آلاف و29 حالة، من 3 آلاف و998 حالة في اليوم السابق، في حين ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بواقع 384 حالة ليصل إلى 33 آلفا و843 حالة، حسب ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وعلى عكس معظم البلدان الأخرى، اتخذت السويد نهجا متراخيا لمحاربة الفيروس، وتركت معظم المدارس والمحلات التجارية والمطاعم مفتوحة وتعتمد على تدابير طوعية تركز على التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية الجيدة.

ويعد إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في السويد بالنسبة لتعداد السكان أعلى بعدة أضعاف عما هو عليه في جيرانها من بلدان الشمال الأوروبي، لكنه لا يزال أقل من معدل الوفيات في بعض البلدان المتضررة بشدة مثل إسبانيا وبريطانيا والتي فرضت إجراءات إغلاق صارمة، بحسب الصحيفة.

وتجمع أشخاص في العاصمة استوكهولم - أمس - للاحتجاج على ما اعتبروه تقاعسا من حكومتهم حيال تفشي المرض.