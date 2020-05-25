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علاميون عراقيون يشكون من القيود على الحركة لمنع انتشار كورونا

02:29 م الإثنين 25 مايو 2020
علاميون عراقيون يشكون من القيود على الحركة لمنع انتشار كورونا

مصطفى الكاظمي

بغداد- (بي بي سي):
أعرب صحفيون واعلاميون في بغداد عن شكواهم من عرقلة الحواجز الأمنية في مختلف مناطق العاصمة حركتهم منذ يوم الأحد.
يأتى هذا عقب إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تشديد اجراءات الحظر الوقائي بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بغداد خلال الأيام الماضية، الأمر الذي عزته الكوادر الطبية إلى عدم تقيد المواطنين بإجراءات الحظر والوقاية خصوصا مسألة التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة .
و بسبب القيود على الحركة، أعلنت عدد من القنوات المحلية عن إلغاء بث برامجها بسبب تعذر وصول العاملين فيها إلى أماكن عملهم ، ومصادرة الحواجز الأمنية التصاريح الصحفية الخاصة بهم.
و أصدرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق ، وهي جهة رسمية، بيانا استنكرت فيه تقييد حركة الاعلاميين واعتبرته منافيا للدستور وتقييدا للحريات الصحفية.
وفي بيان تلقت بي بي سي نسخة منه، أعلنت قيادة عمليات بغداد و هى الجهة المسؤولة عن تطبيق اجراءات الحظر "عدم صدور أي قرار بمنع حركة الاعلاميين وفق الاستثناءات الممنوحة لهم".

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