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مقتل 10 أشخاص في تبادل إطلاق نار بشمال أفغانستان

11:26 ص الإثنين 25 مايو 2020
مقتل 10 أشخاص في تبادل إطلاق نار بشمال أفغانستان

أرشيفية

كابول- (د ب ا):
قال مسؤولون اليوم الاثنين إن عشرة أشخاص قتلوا في تبادل إطلاق نار بين قائدين محليين مسلحيين بإقليم تخار بشمال أفغانستان.
وقال متحدث باسم حاكم الإقليم إن تبادل إطلاق النار وقع في منطقة كالافجان بالإقليم، وأسفر أيضا عن إصابة خمسة أشخاص.
وأكد مير أحمد قاسم ، أحد أعضاء مجلس الإقليم، وقوع الحادث، ولكن قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصييب تسعة آخرون.
وقد خمد اطلاق النار بعد تدخل قوات المنطقة.
ولم يعرف بعد الدافع وراء تبادل اطلاق النار ولكن يشار إلى أن قائدي الميلشيات اللذين تبادلا اطلاق النار في حالة تنافس منذ وقت طويل.

أفغانستان كابول إطلاق نار

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