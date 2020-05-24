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المئات يتظاهرون مع بدء محاكمة نتنياهو لاتهامه بارتكاب تهم فساد

02:23 م الأحد 24 مايو 2020
المئات يتظاهرون مع بدء محاكمة نتنياهو لاتهامه بارتكاب تهم فساد

بنيامين نتنياهو

القدس- (د ب ا):

تظاهر المئات من مؤيدي ومعارضي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، حيث سوف يمثل نتنياهو أمام محكمة القدس الجزئية.

واحتشد عدد من مؤيدي نتنياهو خارج المحكمة، وقامت الشرطة بتطويقهم، ورددوا شعارات ضد النظام القضائي في إسرائيل وحملوا الاعلام الاسرائيلية ومكتوب عليها " بيبي نحبك"و " بيبي لست وحدك". ويشار إلى أن بيبي هو اسم التدليل لنتنياهو.

كما تظاهر العشرات خارج مقر إقامة نتنياهو في وسط المدينة .

الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو محكمة القدس الجزئية

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