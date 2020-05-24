تعافي 3 حالات من مرضى كورونا في حميات قنا
قنا – عبد الرحمن القرشي:
أفاد مصدر مسئول بمديرية الصحة والسكان في قنا، بتعافي 3 حالات من مصابين فيروس كورونا المستجد 'كوفيد 19'، في مستشفى الحميات .
وأضاف المصدر أن مستشفى الحميات سجل أول تعافي منذ أسبوعين واليوم جرى خروج 3 حالات لسيدتين وعامل في أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعافيهم من فيروس كورونا.
وأوضح المصدر أن المتعافيين هم "فاطمة. ع"، 76 عامًا، و"سعاد. ح" 54 عامًا، و"علاء. أ" 37 عامًا.
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