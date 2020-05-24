إصابة أكثر من 40 شخصا بكورونا بعد حضورهم قداسا في ألمانيا

برلين- (بي بي سي):

قال مسؤولون طبيون ألمان إن أكثر من 40 شخصا حضروا قداسا في وقت سابق من الشهر الجاري أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وكان القداس قد أقيم في 10 مايو الجاري في كنيسة في فرانكفورت بعد أن خففت ألمانيا قيود الإغلاق التى سبق و ان فرضتها للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا فى البلاد.

ويقول مسؤولو الكنيسة إنهم اتبعوا قواعد التباعد الاجتماعي وقاموا بتطهير المبنى قبل إقامة القداس.

وتختص كل ولاية من الولايات الـ 16 بتحديد قواعد تخفيف القيود على الحركة فيها.

و خففت فرانكفورت القيود على زيارة دور العبادة في 1 مايو الجاري، على أن يبقى المصلون على مسافة 1.5 متر من بعضهم البعض، ويتم تزويدهم بمطهر لليدين.

وقال فلاديمير بريتزكاو ، نائب رئيس الجماعة الإنجيلية المسيحية المعمدانية في فرانكفورت، لوسائل الإعلام الألمانية أنه تم الالتزام بالقواعد خلال القداس المذكور.

و حتى الآن تم نقل ستة من المصابين إلى المستشفى.