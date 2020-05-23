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حصيلة كورونا في الولايات المتحدة ترتفع إلى أكثر من 1.61 مليون إصابة

11:54 م السبت 23 مايو 2020
حصيلة كورونا في الولايات المتحدة ترتفع إلى أكثر من 1.61 مليون إصابة

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 3ر1% مقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس إلى 61ر1 مليون شخص، حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما ارتفعت الوفيات إلى 96 ألفا و479 حالة، حسب البيانات ذاتها .

وسجلت نيويورك أكبر رقم من حالات الإصابة المؤكدة عند 359926، بزيادة 5ر0% عن نفس الوقت من اليوم السابق.

كما سجلت ويست فيرجينيا زيادة بنسبة 5ر5% في عدد الحالات ليصل الإجمالي إلى 1705.

وشهدت إلينوي أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث فقدت 108 أشخاص.

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