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المغرب: 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 261 حالة

09:37 م السبت 23 مايو 2020
المغرب: 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 261 حالة

فيروس كورونا

المغرب - (أ ش أ)


أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7406 حالات .
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات إلى 198 حالة، مشيرًا إلى أنه قد تم تأكيد 261 حالة شفاء جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 4638 شخصا.
وأفادت بيانات وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 126155 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.

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