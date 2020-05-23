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لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 1097 حالة

03:04 م السبت 23 مايو 2020
لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 1097 حالة

ارتفاع إصابات كورونا إلى 1097 حالة في لبنان

بيروت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم السبت تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1097 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 687.

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد أول الخميس التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى السابع من حزيران/ يونيو المقبل.

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