الكويت تسجل 10 وفيات و900 إصابة بفيروس كورونا

الكويت (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء "كوفيد-19" في البلاد إلى 148 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، السبت، إنه تم تسجيل 900 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 20464 حالات.

ولفت إلى أن 192 حالة إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن 232 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 5747 حالة.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت تطبيق الحظر الشامل في البلاد لمدة 20 يوما وذلك للحد من انتشار الفيروس.