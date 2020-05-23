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كورونا في روسيا: الإصابات اليومية تعاود الارتفاع وانخفاض بالوفيات

11:33 ص السبت 23 مايو 2020
كورونا في روسيا: الإصابات اليومية تعاود الارتفاع وانخفاض بالوفيات

الإصابات اليومية تعاود الارتفاع وانخفاض بالوفيات

وكالات:

سجلت السلطات الصحية الروسية نحو 9.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع انخفاض في حصيلة الوفيات اليومية بعد قفزة قياسية أمس.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، السبت، تسجيل 9434 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8894 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 335882، بما في ذلك 224558 حالة نشطة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل 85 إقليما روسيا، ويعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو ومقاطعتها (3190 و846 إصابة)، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وأكدت وفاة 139 مصابا بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير (مقابل 150 وفاة أمس)، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 3388 حالة وفاة.

فيما تماثل 8111 شخصا للشفاء منذ أمس الجمعة (مقابل 7144 شخصا في اليوم السابق)، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 107936 شخصا.

وتتصدر موسكو قائمة الأقاليم الأكثر تضررا بالفيروس التاجي بـ161397 إصابة، بما فيها 1934 وفاة.

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