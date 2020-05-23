أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بيرو: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 111698 حالة

08:49 ص السبت 23 مايو 2020
بيرو: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 111698 حالة

أرشيفية

ليما - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في بيرو، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 111698 حالة، وذلك عقب تسجيل 2929 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 3244 حالة، وذلك عقب تسجيل 96 وفاة جديدة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا بيرو حالات وفيات

الخبر التالى:

باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 52437 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5128492

    عدد المصابين

  • 1966135

    عدد المتعافين

  • 333489

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان