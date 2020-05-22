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طوكيو تسجل أقل زيادة يومية في إصابات كورونا منذ إعلان حالة الطوارئ

01:35 م الجمعة 22 مايو 2020
طوكيو تسجل أقل زيادة يومية في إصابات كورونا منذ إعلان حالة الطوارئ

طوكيو تسجل أقل زيادة يومية في إصابات كورونا

طوكيو- (أ ش أ):

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أقل حصيلة منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد الشهر الماضي.

وأشارت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن أعداد الإصابات بكورونا قد بدأت في التزايد السريع في طووكيو خلال شهر مارس الماضي، وبلغت ذروتها في منتصف شهر أبريل.. فيما أكدت الحكومة المحلية حتى الآن أكثر من 5 آلاف و100 إصابة.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أعلن في 7 أبريل الماضي حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا و5 مقاطعات أخرى، في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا، ثم وسعت نطاق حالة الطوارئ لاحقا لتشمل جميع مقاطعات البلاد الـ47.

وفي 14 مايو الجاري، أعلن آبي رفع حالة الطوارئ عن 39 مقاطعة خارج طوكيو وأوساكا قبل الموعد المقرر لانتهاء سريانها في 31 مايو، بعد تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا فيها، ثم أعلن أمس الخميس أنه سيتم رفع حالة الطوارئ عن أوساكا وكيوتو وهيوجو، على أن يتم يوم /الاثنين/ المقبل إجراء مراجعة للوضع في المقاطعات الخمس الباقية في حالة الطوارئ، ومنها طوكيو.

جدير بالذكر أن حصيلة إصابات فيروس كورونا في اليابان بلغ حتى اليوم 16 ألفا و339 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 796، بحسب إحصائيات أوردتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية.

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