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أمريكا تشحن أجهزة تنفس اصطناعي لروسيا ضمن مساعدات بـ 6ر5 مليون دولار

09:49 م الخميس 21 مايو 2020
أمريكا تشحن أجهزة تنفس اصطناعي لروسيا ضمن مساعدات بـ 6ر5 مليون دولار

دونالد ترامب

موسكو - (د ب أ):

قالت السفارة الأمريكية في موسكو، إن الولايات المتحدة قامت بتسليم شحنة أولية من 50 جهازا من أجهزة التنفس الاصطناعي إلى روسيا اليوم الخميس، في إطار منحة قيمتها 6ر5 مليون دولار.

وجاء في البيان أن "هذا يمثل الجزء الأول من منحة إنسانية لما إجماليه 200 جهاز تنفس اصطناعي أمريكي الصنع في أمس الحاجة إليه إلى روسيا".

وقال البيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوفى بطلب نظيره الروسي فلاديمير بوتين للحصول على توريدات طبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي في الوقت ذاته إن روسيا أرسلت الشهر الماضي كمامات ومعدات طبية أخرى للولايات المتحدة "في بادرة تضامن".

وتعد الولايات المتحدة وروسيا صاحبتا أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم.

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