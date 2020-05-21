"الشيوخ الأمريكي" يصادق على تعيين عضو جمهوري مديرا للاستخبارات

واشنطن - (د ب أ):

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس على تعيين عضو المجلس، الجمهوري جون راتكليف مديرا للاستخبارات الوطنية.

وصوت المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 49 صوتا مقابل 44 لصالح ترشيح راتكليف، وهو مدافع شرس عن الرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد رشح من قبل عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية تكساس للمنصب العام الماضي، لكنه انسحب وسط مخاوف بشأن مؤهلاته واتهامات بأنه بالغ في تحسين سيرته الذاتية.

واختار ترامب، راتكليف مرة ثانية في فبراير، وسط انتقادات من الديمقراطيين لتسييس مجتمع الأمن القومي الأمريكي وسط موجة إقالات لموظفي البيت الأبيض ممن ينظر إليهم باعتبارهم من منتقديه.

وشغل ريتشارد جرينيل، السفير السابق لدى ألمانيا والحليف القوي لترامب، منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالنيابة منذ تنحي دان كوتس الصيف الماضي بعد خلاف مع الرئيس.