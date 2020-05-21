لبنان يحذر من أزمة غذائية كبرى "قد تتسبب في موجة هجرة لأوروبا"

بيروت- (بي بي سي):

حذر رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، من أن لبنان بصدد مواجهة أزمة غذائية كبرى وأن عددا كبيرا من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريبا في توفير ثمن الخبز؛ بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد والتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وفي مقالٍ للرأي بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قال دياب إن الوباء أطلق شرارة أزمة أمن غذائي عالمية، محذراً من أن "الجوع قد يطلق شرارة موجة هجرة جديدة إلى أوروبا، ويزعزع استقرار المنطقة بدرجة أكبر".

ودعا دياب، في مقاله، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق استثنائي لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب أزمة حادة.

وأضاف دياب أن لبنان شهد، قبل بضعة أسابيع، أول "احتجاجات الجوع"، وأن كثيراً من اللبنانيين قد توقف عن شراء اللحوم والخضروات، وربما "يتعذر عليهم قريباً تحمل ثمن الخبز".

وتابع محذراً: "80 في المئة من القمح اللبناني مصدره أوكرانيا وروسيا، لكن روسيا أوقفت، الشهر الماضي، صادرات القمح بينما تدرس أوكرانيا اتخاذ قرار مماثل".

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة، قبل تفشي مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا. وهوت قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف، منذ أكتوبر الماضي، كما ارتفعت معدلات التضخم والبطالة، ما أدى إلى تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية في مارس الماضي.