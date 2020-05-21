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حالتا إصابة إضافيتان بكورونا في الصين إحداهما وافدة ولا وفيات

03:19 ص الخميس 21 مايو 2020
حالتا إصابة إضافيتان بكورونا في الصين إحداهما وافدة ولا وفيات

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين صباح اليوم الخميس تسجيل حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، إحداهما وافدة ، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت صحيفة الشعب اليومية ، نقلا عن السلطات الصحية الصينية ، أنه تم تسجيل حالة محلية في شنغهاي وأخرى وافدة في جوانجدونج.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82967 إصابة ، بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.

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