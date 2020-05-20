اجتماع عربي يبحث تأثيرات "كورونا "على مستقبل السكان في الدول العربية

القاهرة - أ ش أ

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة السياسات السكانية ،الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية ) اجتماعا افتراضيا اليوم "الأربعاء" للمجلس العربي للسكان والتنمية وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة أعضاء المجلس وكذلك عدد من الخبراء في مجال السكان.

وناقش الاجتماع الانعكاسات المحتملة لجائحة "كورونا" على مستقبل السكان في العالم العربي ،كما بحث الاجتماع الإجراءات والسياسات السكانية التي يمكن للدول العربية اتخاذها لمواجهة عواقب هذا الوباء وخاصة على الفئات المتضررة والفئات الأكثر هشاشة وكذلك الاستفادة من التجارب العربية والممارسات الفضل في مواجهة والحد من انتشار الفيروس وتقييم الإجراءات الاحترازية وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة والسياسات السكانية فضلا عن مناقشة دور المجالس واللجان الوطنية للسكان في تعزيز الاستجابات الوطنية للحد من انتشار هذه الجائحة وآثارها على السكان.

وصرحت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بأن هذا الاجتماع يعقد في مرحلة زمنية دقيقة في ضوء ما تشهده دول العالم من تداعيات لجائحة فيروس" كورونا "المستجد والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب،وما خلفه ذلك ولايزال من ضغوط على الإمكانيات الصحية ونظم الحماية الاجتماعية في الدول العربية وتداعياته كذلك على الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على زيادة معدلات الفقر بمختلف أبعاده والبطالة مما يتطلب تحركا سريعا من جانب الحكومات وتنسيق وتعاون بين الدو العربية كجزء من تدابير الاستجابة الجماعية لمواجهة هذه الجائحة.