روحاني: بلغنا مرحلة احتواء كورونا.. والطريق مازال طويلا

طهران- (د ب أ):

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، بأن بلاده تحقق يوميا تقدما في مجال مكافحة فيروس كورونا، وقال إنها "بلغت مرحلة احتوائه تقريبا".

وقال روحاني في اجتماع حكومي، "على مدار نحو ثلاثة أشهر، نتقدم إلى الأمام خطوة خطوة، ولم نتراجع، وقد بلغنا حدود احتواء المرض تقريبا، إلا أن المسافة أمامنا لا تزال طويلة حتى نهاية الطريق"، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأكد على أهمية مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة للوصول إلى نهاية الطريق بأقل خسائر ممكنة.

وأشاد بتعامل بلاده مع أزمة كورونا رغم العقوبات الأمريكية، وفي المقابل اعتبر أن الإدارة الأمريكية قدمت "أسوأ إدارة لفيروس كورونا في العالم وأثبتت مدى عجزها في هذا المجال".