أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

العراق يسجل 66 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2219 حالة

06:37 م السبت 02 مايو 2020
العراق يسجل 66 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2219 حالة

فيروس كورونا

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 8 محافظات، ليصل إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 2219 حالة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "تم فحص 2854 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 98253.

وأضافت الوزارة أن تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 95 حالة.

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 59 حالة شفاء، ليصل مجموع حالات الشفاء 1473 حالة.

فيروس كورونا العراق وزارة الصحة العراقية

الخبر التالى:

البيت الأبيض يرفض مثول فوتشي أمام "النواب" بشأن كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5895

    عدد المصابين

  • 1460

    عدد المتعافين

  • 406

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 298 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات