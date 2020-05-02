العراق يسجل 66 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2219 حالة

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 8 محافظات، ليصل إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 2219 حالة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "تم فحص 2854 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 98253.

وأضافت الوزارة أن تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 95 حالة.

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 59 حالة شفاء، ليصل مجموع حالات الشفاء 1473 حالة.