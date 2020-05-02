روسيا: تسجيل 9623 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 124 ألف حالة
موسكو- (أ ش أ):
أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد عن ارتفاع قياسي للإصابات الجديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم روسيا.
وذكر بيان للمركز الروسي اليوم السبت أنه تم تسجيل 9623 إصابة جديدة ، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 124 ألفا و54 حالة . مضيفا أن معظم الإصابات الجديدة ( 5358 إصابة) سُجلت في العاصمة موسكو، كما تم تسجيل 807 إصابات في ضواحي العاصمة و323 في مدينة سان بطرسبوج شمال روسيا.
وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1222 حالة.
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