أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

الإمارات: 3 حالات وفاة و 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:33 م الثلاثاء 19 مايو 2020
الإمارات: 3 حالات وفاة و 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا

3 حالات وفاة و 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ال

أبوظبي (د ب أ)
أعلنت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل 873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وقالت وزارة الصحةفي بيان صحفي اليوم إن حالة جميع المصابين مستقرة وإنهم يخضعون للرعاية الصحية اللازمة، وأوضحت أن مجموع الحالات المصابة بلغ 25063 حالة منذ نهاية شهر يناير الماضي.

كما أعلنت الوزارة عن ثلاث حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة الإصابة بالفيروس المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 227 حالة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت شفاء 1214 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 10791.

الإمارات فيروس كورونا

الخبر التالى:

محلل أمريكي: أزمة ترامب مع الصين جعجعة بلا طحن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12764

    عدد المصابين

  • 3440

    عدد المتعافين

  • 645

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4837099

    عدد المصابين

  • 1872024

    عدد المتعافين

  • 317303

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"التزموا المنازل".. الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة والحرارة تصل 43 غدا