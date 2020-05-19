ترامب يهدد منظمة الصحة العالمية: "مهلة 30 يوماً"

واشنطن - (د ب أ)

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب تمويل منظمة الصحة العالمية بشكل دائم إذا لم تلتزم بـإجراء "تحسينات جوهرية كبيرة" في غضون 30 يوما ، حسبما جاء في رسالة إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية شاركها ترامب عبر تويتر.

وكان ترامب، قد هاجم منظمة الصحة العالمية ووصفها بأنها "دمية في يد الصين"، وقال في كلمة نقلتها فضائية العربية، الاثنين "ندفع الكثير للصحة العالمية ولا نتلقى شيئا في المقابل".​