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صالح وروحاني يبحثان هاتفيا سبل تعزيز أمن وسلامة العراق

04:02 م الإثنين 18 مايو 2020
صالح وروحاني يبحثان هاتفيا سبل تعزيز أمن وسلامة العراق

برهم صالح

بغداد- ( د ب أ):
تلقى الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين دعوة من الرئيس الايراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي بينهما لزيارة طهران.
وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي ، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم أن المكالمة بين الجانبين " تناولت بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية، وتطوير آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين، والتأكيد على أن تعزيز أمن وسيادة العراق يحظى بأهمية بالغة إقليميا ودوليا، كونه يعزز استقرار وسلامة شعوب ودول المنطقة، فضلا عن أهمية التنسيق لمواجهة جائحة كورونا والعمل المشترك للحد من انتشارها بما يضمن سلامة الشعبين العراقي والإيراني والإنسانية جمعاء".
ووفق البيان ، استعرض الرئيسان أهم المستجدات السياسية في المنطقة، و التأكيد على التعاون الإقليمي و تخفيف حدة التوترات لترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.

برهم صالح بغداد العراق فيروس كورونا

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