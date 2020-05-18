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تسجيل 15 اصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية

06:28 ص الإثنين 18 مايو 2020
تسجيل 15 اصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية

تسجيل 15 اصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في كوريا الجن

سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت سلطات الصحة العامة إنه تم اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بكورونا في الفترة من منتصف ليلة يوم السبت حتى منتصف ليلة يوم الأحد لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11 الفا و65 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ان البلاد سجلت حالة وفاة واحدة جديدة خلال يوم الأمس ليرتفع الإجمالي إلى 263 حالة.

كما تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 9 الاف و904 حالات. وتراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 898 شخصا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا

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