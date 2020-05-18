فوربس: "هاكرز" يبدأون نشر "الجزء الأول" لتسريبات ترامب ويطلبون فدية 42 مليون دولار

كتب - محمد عطايا:

نفذ مخترقون "هاكرز" يطلقون على أنفسهم "آر إيفيل"، تهديدهم الذي أطلقوه منذ أيام، بنشر "الغسيل القذر" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال تسريب 169 تتحدث عن ترامب فقط، وذلك بحسب ما ذكرته مجلة "فوربس".

تهديدات المخترقين الذين لم يفصحوا عن هوايتهم الحقيقة، بنشر "الغسيل القذر" إذا لم يدفع لهم فدية 42 مليون دولار، صنفها مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بأنها عمل "إرهابي".

وقالت المجلة الأمريكية، في تقرير اليوم، إن "الهاكرز" نشروا بالفعل "الجزء الأول"، من رسائل إلكترونية تتحدث عن ترامب، ولكنها لا تدينه في أي شيء أو تتحدث عنه بسوء.

في 15 مايو الجاري، قال المخترقون إن لديهم "غسيل قذر" على الرئيس ترامب بعد السرقة الناجحة للبيانات من مكتب محاماة في نيويورك.

وبعد أن نشر المخترقون بالفعل وثائق قانونية متصلة بالمطربة العالمية "ليدي جاجا"، على "الإنترنت المظلم" كدليل على نواياهم، هددوا بنشر "الغسيل القذر" لترامب إذا لم يتم دفع أكبر فدية عبر الإنترنت على الإطلاق، 42 مليون دولار.

وقال المخترقون "الشخص التالي الذي سننشر عنه هو دونالد ترامب ، هناك سباق انتخابي مستمر، ووجدنا الكثير من الغسيل القذر في الوقت المناسب".

وذكرت "فوربس"، أن تصنيف "إف بي آي" أعمال المخترقين بالعمل الإرهابي، أثار حفيظتهم، وجعلهم ينشرون "الجز الأول" لتسريبات ترامب، التي احتوت على معلومات لا تضر بسمعة الرئيس.

وأكد المخترقون "آر إيفيل" في بيان مرئي "نقرأ موقف السلطات. نعلن أن هذا عمل إرهابي. هذا لن يؤثر على عملنا بأي شكل من الأشكال. حسنًا. الجزء الأول، الذي يحتوي على أكثر المعلومات غير ضارة، سننشره هنا (الإنترنت المظلم)".

وكشفت مجلة "فوربس"، أنه عقب بيان المخترقين، كانت هناك روابط لثلاث تنزيلات وكلمة مرور للوصول إليها.

أدت روابط التنزيل هذه إلى ما مجموعة 169 رسالة إلكترونية تشير جميعها إلى ترامب بطريقة أو بأخرى.

وأكدت "فوربس" أن هذه الكلمات كانت غير مؤذية، ولكنها أوضحت أن ذلك لا يعني أن المخترقين ليس لديهم بيانات ضارة بالرئيس ترامب.