الصحة السورية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
دمشق - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السورية ، اليوم الأحد ، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من دولة الكويت ، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 58.
وأوضحت الوزارة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) ، أن إجمالي الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم بلغ 58 إصابة شفي منها 36 وتوفيت 3 حالات.
وكانت الوزارة أعلنت أمس أن آخر سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد التي سجلت في سوريا كانت بين الأشخاص القادمين من الخارج ، بينما لم تسجل أي إصابة محلية منذ بداية الشهر الجاري.
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