الصحة السورية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

دمشق - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية ، اليوم الأحد ، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من دولة الكويت ، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 58.

وأوضحت الوزارة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) ، أن إجمالي الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم بلغ 58 إصابة شفي منها 36 وتوفيت 3 حالات.

وكانت الوزارة أعلنت أمس أن آخر سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد التي سجلت في سوريا كانت بين الأشخاص القادمين من الخارج ، بينما لم تسجل أي إصابة محلية منذ بداية الشهر الجاري.