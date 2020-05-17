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رسميا.. نتنياهو يقدم حكومته للكنيست بعد عام ونصف من الشلل السياسي

06:36 م الأحد 17 مايو 2020
رسميا.. نتنياهو يقدم حكومته للكنيست بعد عام ونصف من الشلل السياسي

بنيامين نتنياهو

غزة - (أ ش أ):
قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسميا اليوم الأحد، أعضاء حكومته الجديدة للكنيست، والتي نُصّبت اليوم بعد شلل سياسي دام نحو عام ونصف، وثلاثة انتخابات عامة أُجريت دون أن يتمكن هو أو منافسيه من تشكيل حكومة.
وبدء نتنياهو بالإشارة إلى شريكه في التحالف الحكومي، زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني جانتس، والذي قال رئيس الحكومة الإسرائيلي إنه سيتولى منه منصب رئيس الوزراء يوم 17 نوفمبر 2021، أي بعد عام ونصف من اليوم، في إطار تدوير السلطة على مقعد رئيس الحكومة، والمتفق عليه بين الطرفين، حسب ما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" عبر موقعها الإلكتروني.
وأبدى نتنياهو ثقته في أنه سيعمل بشكل جيد مع جانتس في الحكومة الجديدة.

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بنيامين نتنياهو غزة الاحتلال الإسرائيلي الكنيسة

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