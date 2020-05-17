هولندا: الإصابات بكورونا تصل إلى 44070 حالة والوفيات 5670 حالة
أمستردام - (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في هولندا إلى 44070 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت أمستردام (0530 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة أنباء بلومبرج.
ووصل عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 5670 حالة.
وانقضى قرابة 11 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في هولندا.
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