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وزير الإعلام اليمني: الحوثيون نهبوا الإمدادات الطبية المخصصة لمواجهة كورونا

03:22 م السبت 16 مايو 2020
وزير الإعلام اليمني: الحوثيون نهبوا الإمدادات الطبية المخصصة لمواجهة كورونا

معمر الإرياني

عدن- (أ ش أ):
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ميليشيات الحوثي نهبت إمدادات طبية مخصصة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وأضاف الإرياني - في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم السبت - إن الحكومة اليمنية أرسلت إمدادات طبية لمختلف المحافظات، بما فيها مناطق سيطرة الميليشيات، لمواجهة الجائحة ‎التي بدأت بالتفشي بشكل خطير هناك.
وأشار إلى أن "ميليشيات الحوثي نهبت الإمدادات الطبية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية وكانت في طريقها لمكاتب الصحة في المحافظات الواقعة بمناطق سيطرتها؛ لتوزعها على قياداتها وعناصرها ولبيعها في السوق، لتؤكد همجيتها وإجرامها وعدم اكتراثها بمصير ملايين المدنيين المعرضين للإصابة.
وأفادت مصادر طبية في العاصمة صنعاء بأن "الحوثيين باعوا أكثر من 20 ألف فحص خاص بكورونا، حصلوا عليها من منظمة الصحة العالمية، إلى المستشفيات الخاصة".

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